Cabo Frio tem apresentação gratuita de roda de samba, chorinho e gafieira nesta sexta-feira

Os moradores e turistas de Cabo Frio estão convidados para curtir, nesta sexta-feira (16), uma noite com muita música popular brasileira. A partir das 20h, a Praça da Cidadania (em frente ao Teatro Municipal), na Praia do Forte, irá se transformar no palco para apresentação gratuita da banda Coletivo Choro de Rua.

Pela primeira vez na cidade, o grupo, formado por 15 músicos, trará no repertório o ritmo do samba, do choro e da gafieira instrumental.

O evento, que conta com apoio da Prefeitura, faz parte do projeto itinerante “Musicais da Independência”. A produção é da Usina de Fomento Cultural (www.usina.org.br), que foi selecionada no Edital Público RJ2 Retomada Cultural da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.