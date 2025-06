O encontro mais esperado pelos apaixonados por relíquias sobre rodas vai acontecer em Cabo Frio, no dia 29 de junho, das 09h às 18h, no Boulevard Canal.

Preparem os motores (e as câmeras): vem aí o Encontro de Veículos Antigos de Cabo Frio. Vai ter brilho de cromado, ronco de motor raiz, histórias de estrada e muita nostalgia no ar. Um verdadeiro túnel do tempo pra quem curte carro de verdade, daqueles que têm alma e história.