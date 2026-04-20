Cabo Frio terá Festa de São Jorge entre os dias 23 e 26 de abril

partir da quinta-feira (23) Cabo Frio vai celebrar a Festa de São Jorge. A programação se estenderá até o domingo (26) e será concentrada na rua Francisco Mendes, em frente à Igreja de São Jorge, na altura do número 105. A festa conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura.

Reunindo fé e tradição, a programação que é promovida pela Igreja de São Jorge de Cabo Frio vai contar com ritos religiosos, feiras, shows, roda de conversa e uma corrida em homenagem ao santo guerreiro.

Para a melhor organização do evento e segurança dos participantes, algumas vias do Centro, no entorno da Francisco Mendes, vão sofrer alterações no trânsito.

Confira abaixo a programação completa da Festa de São Jorge.

23.04 | Quinta-feira

5h – Alvorada festiva com Missa

7h, 10h, 12h, e 14h – Missa

16h – Missa da Unidade

18h – Procissão com celebração na chegada

24.04 | Sexta-feira

10h às 18h – Apresentações culturais

14h – Roda de Conversa: Intolerância Religiosa e violência contra a mulher.

25.04 | Sábado

12h às 16h – Feijoada com show da cantora Nega Mari

18h – Show e Xirê, com participação do Asé Parque São

Jorge

20h – Samba da pesada: com a cantora Paulinha Azevedo

26.04 | Domingo

7h – Corrida de São Jorge (inscrições diretamente na Igreja de São Jorge).

12h – Galinhada com bingo e show musical

16h – Show com a cantora Raylane Mendes

18h – Oração da Ave Maria e encerramento das festividades.