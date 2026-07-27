Cabo Frio terá mais de vinte voos fretados da Argentina, a partir de janeiro de 2027

Cabo Frio segue se fortalecendo no cenário sul-americano como um dos destinos favoritos dos turistas argentinos. A partir de janeiro de 2027, o município volta a receber voos fretados vindos diretamente da Argentina para o Aeroporto Internacional de Cabo Frio. As linhas aéreas partirão de Córdoba e serão destinadas exclusivamente a visitantes que se hospedarão no município cabo-friense.

Com voos fretados aos domingos a partir do dia 3 de janeiro de 2027 e seguindo até março, serão cerca de três mil argentinos desembarcando para conhecer e apreciar Cabo Frio. Ao todo são 24 novos vôos da Companhia aérea Andes Líneas Aéreas, de Buenos Aires. As passagens para os embarques serão vendidas exclusivamente no local de destino. Além dos voos fretados, o município voltará a receber dezenas de voos regulares, fazendo essa ligação direta entre Cabo Frio e Argentina durante toda a alta temporada.

Visando ofertar um turismo com diversas experiências, um receptivo especial será preparado para receber os turistas hermanos. O período de estadia na cidade incluirá roteiros além das praias, com trilhas, prática de canoa havaiana, visita aos parques naturais, ida à Rua dos Biquínis, Shopping e muito mais.

O secretário de Turismo de Cabo Frio, Davi Barcelos, reforçou a importância do fortalecimento institucional e turístico entre os destinos.

“Essa retomada é um grande avanço para Cabo Frio como destino turístico, é a chegada de turistas que vêm exclusivamente para a nossa hotelaria, promovendo movimento e fortalecimento econômico local em nossa cidade. Ainda teremos novos anúncios com a volta dos voos regulares, que deverão movimentar ainda mais a alta temporada. Estaremos prontos para acolher esses visitantes, mostrando essa Cabo Frio turisticamente diversa, muito além das praias. Nossos guias estarão orientando os grupos e os auxiliando. Essa é mais uma ativação do aeroporto de Cabo Frio com voos comerciais, não apenas com helicópteros offshore como ocorria”, finalizou Davi.