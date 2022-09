Cabo Frio terá nova etapa de vacinação antirrábica neste sábado

A Prefeitura de Cabo Frio dará continuidade à campanha de vacinação antirrábica 2022 para cães e gatos neste sábado (24), das 9h às 16h, em diversos pontos do município. Iniciada em junho desde ano, a campanha está sendo dividida em polos de imunização, ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro. A vacinação acontece anualmente e os animais devem ser imunizados, a fim de que sejam evitados casos de raiva animal no município.

Nesta etapa, a ação volante vai percorrer os bairros Parque Burle, Passagem, Itajuru, Jardim Flamboyant, Braga, Vila Nova, Célula Mater, Vila do Sol, Guarani, Palmeiras, São Bento e Praia do Siqueira. A expectativa é que, durante a campanha, sejam aplicadas cerca de 25 mil doses da vacina em cães e gatos de Cabo Frio.

A vacinação contra a raiva é destinada a animais a partir de quatro meses de vida e em estado saudável. Fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas. Os tutores ou responsáveis devem levar gatos dentro de caixas para que os felinos não fujam; já os cães devem ser conduzidos ao local de vacinação com coleira e guia. Se o animal apresentar conduta agressiva ou for bravo, deve ser conduzido com focinheira.

Confira os locais para a vacinação dos animais:

Parque Burle – Escola Municipal Américo Vespúcio – Rua Theonas Terra, nº70;

Passagem – Praça da Bandeira;

Itajuru – Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto – Rua Henrique Terra;

Jardim Flamboyant – Sede da Vigilância Ambiental – Rua Índia, nº40;

Braga – Rua José Maria Gil, s/n (junto a Ondinas)

Vila Nova – Associação de Moradores do bairro – Praça da Vila Nova;

Célula Mater – CIEP B150 – Av. Luis de Camões, s/n

Vila do Sol – Praça da Vila do Sol – Rua das Palmeiras;

Guarani – Associação de Moradores do bairro – Rua Luiz Lindenberg, s/n – Praça do Guarani;

Palmeiras – Rua Vitória, nº 308;

Shopping Park Lagos – Av. Henrique Terra, nº1700;

São Bento – Colônia de Pescadores – Rua Major Belegard, s/n (em frente a Enel)

Praia do Siqueira – Rua Roberto Silveira, S/N, no campo de futebol da Praia do Siqueira