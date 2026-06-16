Cabo Frio terá nova Praça das Águas

Um dos principais cartões-postais de Cabo Frio, a Praça das Águas, localizada em frente à Praia do Forte, volta a ganhar destaque com o início das obras de revitalização nesta segunda-feira (15). Após anos sem receber investimentos estruturais, o espaço, inaugurado em 2013, passará por uma ampla requalificação, com novo paisagismo, áreas de permanência e iluminação cênica, proporcionando mais conforto aos frequentadores e incentivando a ocupação do espaço público.

A proposta busca resgatar e valorizar a identidade da praça, unindo lazer, convivência e atratividade turística em um ambiente moderno e acolhedor. O principal diferencial do projeto é a incorporação de soluções tecnológicas voltadas à interação e à experiência dos usuários, como fontes interativas destinadas ao uso recreativo da população, especialmente das crianças, promovendo momentos de lazer e ampliando as possibilidades de apropriação do espaço urbano de forma lúdica e segura.

Com previsão de conclusão para novembro, a nova Praça das Águas contará ainda com um conjunto de fontes programáveis equipadas com recursos luminotécnicos integrados e sincronização entre movimentos d’água, iluminação e trilha sonora. A estrutura permitirá a realização de apresentações e eventos com experiências sensoriais dinâmicas para moradores e visitantes.

O projeto também prevê a implantação de uma arquibancada integrada ao conceito arquitetônico da praça, inspirado na forte relação histórica de Cabo Frio com o mar e a água. Em toda a área, o desenho explora formas orgânicas e fluidas, remetendo ao movimento natural das ondas, enquanto o branco predomina na composição visual, em referência às areias claras que caracterizam as praias do município.

Além de oferecer um espaço voltado à contemplação, ao descanso e à interação social, a revitalização da Praça das Águas tem como objetivo resgatar sua relevância social e turística para moradores e visitantes.

“A Praça das Águas foi um compromisso que assumi durante a campanha e hoje estou muito feliz em tirar esse projeto do papel. Na prática, estamos construindo uma nova praça, que será chamada de ‘Praça Encantada das Águas’. Aproveito também para informar à população de Tamoios que já vamos emitir a ordem de serviço para a construção da orla da praia. Será um projeto completamente novo, capaz de transformar o turismo da região”, afirmou o prefeito Dr. Serginho.