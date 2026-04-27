Cabo Frio vai celebrar o Dia do Trabalhador com tradicional torneio de futebol no Estádio Correão

A Prefeitura de Cabo Frio realiza, na próxima sexta-feira (01), mais uma edição do tradicional Torneio do Trabalhador. O evento, que já faz parte do calendário esportivo do município, acontece no Estádio Municipal Alair Corrêa, popularmente conhecido como Correão. A atividade reunirá servidores de diferentes setores em uma grande celebração pelo dia 1º de maio, demonstrando união e espírito de equipe, além de proporcionar um momento de descontração e diversão para os funcionários.

“O Torneio do Trabalhador é um momento de lazer e reconhecimento. Durante os jogos, além de fortalecermos a união e o espírito esportivo de ética e respeito ao próximo, celebramos a dedicação de cada servidor que representa a força de trabalho da nossa cidade o ano todo”, destacou o Prefeito Dr. Serginho.

O evento é gratuito e aberto à população. Confira a programação completa de jogos:

7h: Semas x Desenvolvimento Econômico

07h40: Governo x Comsercaf Administrativo

08h20: Saúde x Comsercaf Prensa

09h: Esporte x Serviços Públicos

09h40: Guarda Municipal x Família/Postura

10h20: Câmara Municipal x Fazenda

11h: Educação x Mobilidade Urbana

SERVIÇO:

Torneio do Trabalhador de Cabo Frio

Data: 01 de maio (sexta-feira)

Horário: A partir das 07h

Local: Estádio Municipal Alair Corrêa (Correão)