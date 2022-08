Cabo Frio vai receber encontro internacional para debater patrimônio histórico da cidade 

“Viagens Históricas – Convergências entre Turismo, Patrimônio e Educação” será realizado no Museu de Arte Religiosa e Tradicional de 23 a 28 de agosto

O Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio (Mart/Ibram) e o Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Iart/Uerj) vão promover o encontro “Viagens Históricas – Convergências entre Turismo, Patrimônio e Educação”. O evento será realizado no espaço do antigo Convento Nossa Senhora dos Anjos, hoje sede do Mart, entre os dias 23 e 28 de agosto.

No encontro serão realizadas palestras; oficinas; mesas para a apresentação de trabalhos de pesquisadores nacionais e internacionais, além de visitas mediadas. Serão cinco dias de atividades, culminando com visitas a equipamentos culturais de Cabo Frio no dia 28 de agosto

Entre as presenças confirmadas, estão a do arquiteto e urbanista José Antonio Hoyuela Jayo (Icomos/Unesco); da professora e restauradora Juliane Petry Panozzo Cescon (Universidade de Caxias do Sul/RS); da professora Priscila Miraz de Freitas Grecco (UFRB) e de Karla Godoy, do Programa de Pós-Graduação em Turismo.

Nomes da região também estão confirmados, como os professores Luiz Guilherme Scaldaferri e Yuri Vasconcellos, e o professor de história Altair Marcio Pereira de Souza.

As atividades são organizadas pelo professor Mauro Trindade, do Iart/Uerj; e pela professora e museóloga Carla Renata Gomes, com a equipe do Mart e recursos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O evento conta com patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, e do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural de Cabo Frio (Imupac).

As atividades são gratuitas. Os interessados em participar poderão se inscrever para as oficinas como ouvintes, ou assistindo às palestras e à apresentação dos trabalhos. As inscrições vão até o dia 21 de agosto e podem ser realizadas pelo: https://viagenshistoricas.wixsite.com/viagenshistoricas/editais-e-inscri%C3%A7%C3%B5es