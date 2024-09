Cadela morre após ser atacada por dois pitbulls em Araruama

By

Uma cadela foi morta depois de ser atacada por dois cães da raça pitbull. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (24), em Araruama.

A cachorrinha, chamada Pretinha, tinha 15 anos e estava no quintal de casa quando foi atacada.

Pretinha era cuidada pelo sogro de Andreza Souza, que contou que a cadela foi puxada para fora do quintal pelos pitbulls, num vão entre o quintal e o portão. Ela foi mordida na região do pescoço, e morreu no local. O ataque só parou quando os pitbulls perceberam que Pretinha não se mexia mais.

Os animais fugiram da casa onde moram. O caso aconteceu na rua Marrocos com a Marconi, no bairro Coqueiral. A preocupação dos moradores é de que os animais fujam novamente e ataquem as pessoas que estiverem passando pela rua.

“Nós estamos aterrorizados com toda essa situação e preocupados, porque o tutor dos cachorros disse que eles fugiram pelo muro e ele não tem canil para prendê-los. Porém, a rua em que eles moram da acesso a um colégio, onde passa criança a todo tempo”, comentou Andreza.

O caso não havia sido registrado na delegacia até a última atualização desta reportagem. Os tutores de Pretinha disseram que estão muito abalados.