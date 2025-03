Cães farejadores de Arraial do Cabo participam de ação de segurança em Cabo Frio

Com faro apurado e treinamento especializado, Buzz e Frida, dois cães do Grupamento de Operações com Cães (GOC) de Arraial do Cabo, estiveram em ação esta semana em Cabo Frio. A dupla participou de uma operação conjunta com a Guarda Municipal do município vizinho, auxiliando na inspeção da casa de passagem para coibir o uso de entorpecentes e garantir mais segurança para os usuários do serviço e a comunidade.

A atuação dos cães, ao lado dos agentes, reforçou a eficiência do trabalho integrado entre as instituições. Com olfato aguçado e resposta precisa ao treinamento, Buzz e Frida realizaram uma varredura minuciosa do local, contribuindo para o sucesso da operação.

Além da dupla, o Grupamento da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo conta com outros parceiros de quatro patas, especializados em patrulha e detecção de cadáveres, ampliando a atuação no combate ao crime e na preservação da ordem.