Cafu será uma das atrações da FLIG em Iguaba Grande

O super craque e nosso eterno capitão do penta, Cafu, será uma das atrações da FLIG 2025.

O ex-atleta irá participar de um bate-papo com a escritora Mariah Morais, autora do livro “A Saga Cafu – O grande sonho” que conta sobre a vida do nosso eterno capitão do penta e de como o futebol pode ser uma ferramenta de transformação social.

Além de ter sido o capitão que levantou a taça da Copa do Mundo de 2002, que deu ao Brasil o penta campeonato, Cafu também foi tetracampeão em 1994 e é o jogador com mais jogos pela seleção brasileira de futebol, com 150 jogos.

Cafu atualmente é embaixador da FIFA, UEFA, Laureus, Special Olympics e Roadto2022en, foi embaixador na Copa do Qatar em 2022 e foi eleito o melhor lateral direito da história do futebol.

Temos um encontro marcado com o “Capita”:

11 de julho

14 horas

Praça da Estação – Palco: Brasil em versos e prosas