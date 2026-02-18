Caixa eletrônico é arrombado dentro de loja da Crefisa em Cabo Frio

Um caixa eletrônico foi encontrado arrombado dentro de uma loja da Crefisa na tarde desta quarta-feira (18), no Parque Burle, em Cabo Frio. A Polícia Militar foi acionada por volta de 12h53 para verificar um possível arrombamento no endereço.

Segundo a PM, ao chegar ao local, a equipe constatou que o terminal bancário havia sido violado no interior do estabelecimento, localizado na Avenida Vítor Rocha, esquina com a Rua Joaquim Nogueira. A área foi isolada e preservada até a chegada da perícia técnica, que esteve no endereço por volta das 13h.

A responsável pela loja informou aos policiais que o espaço havia sido fechado no sábado, por volta das 12h, e reaberto apenas nesta quarta-feira (18), quando o furto foi percebido. Ainda de acordo com o relato, não havia sinais aparentes de arrombamento nas portas de acesso.

A mulher também afirmou a polícia que o estabelecimento não possui câmeras de segurança nem sistema de alarme.

A perícia deve apontar como os autores conseguiram entrar no local e se houve outro ponto de acesso. O caso é investigado pela Polícia Civil.