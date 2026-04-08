Câmara aprova reestruturação da prefeitura com nova secretaria e cargos em Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, aprovou, na segunda-feira (6), o Projeto de Lei nº 85/2026, de autoria do prefeito Dr. Serginho (PL), que altera a estrutura administrativa do município. Apesar da aprovação, a proposta ainda não está em vigor, pois depende de sanção do chefe do Executivo.

O texto modifica a Lei Municipal nº 4.139, de 03 de janeiro de 2025, e promove uma reorganização interna da prefeitura, com mudanças em secretarias, superintendências e coordenadorias. As alterações atingem toda a estrutura do Poder Executivo e têm impacto em diferentes áreas da administração pública.

Entre os principais pontos está a reintegração da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), que havia sido extinta em agosto do ano passado como medida de contenção de despesas. Com a nova proposta, a pasta volta a ter suas competências e estrutura originais.

O projeto também amplia a atuação em políticas públicas voltadas à infância e adolescência.

Foram incluídos setores como:

Coordenadoria-Geral da Criança e do Adolescente;

Superintendência de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes do 1º e 2º distritos;

Supervisão Administrativa de Acolhimento Institucional do Abrigo Municipal Casa da Criança;

Coordenadoria de Famílias Acolhedoras e

Coordenadoria de Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Também foi prevista a criação da Superintendência da Criança e do Adolescente em Tamoios.

Outra mudança é a criação da Secretaria de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autismo (SEPEDEA).

A nova pasta será responsável por planejar, coordenar e executar ações voltadas a pessoas com deficiência e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de articular políticas públicas, fiscalizar a acessibilidade, manter o Censo Municipal atualizado e oferecer suporte a famílias e cuidadores.

A estrutura da nova secretaria inclui gabinete, secretaria adjunta e diferentes superintendências, como as áreas de direitos e cidadania, referência e intervenção, inclusão produtiva e autonomia, além de coordenações e departamentos administrativos.

O projeto também prevê a criação e reorganização de cargos comissionados, como superintendentes, coordenadores, diretores e supervisores, com atuação em áreas como manutenção de prédios públicos, compras e licitações, gestão de processos, fiscalização de obras e captação de recursos.

Na área ambiental, o texto amplia atribuições relacionadas ao licenciamento ambiental, fiscalização de empreendimentos, avaliação de impacto ambiental, aprovação de projetos e gestão de unidades de conservação.

As mudanças ocorrem cerca de oito meses após a Prefeitura de Cabo Frio anunciar cortes na estrutura administrativa com o objetivo de reduzir despesas. A proposta, no entanto, amplia a organização interna com a recriação de secretarias e a criação de novos setores.

O que diz a Câmara Municipal

Em nota, a Câmara Municipal informou que o projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo e aprovado pelos vereadores diante da necessidade de adequar a estrutura administrativa às demandas atuais do município.

Segundo o Legislativo, a Secretaria de Obras não se trata de uma nova criação, mas do restabelecimento de uma estrutura que já existia e havia sido incorporada a outra pasta durante um período de contenção de despesas.

O que diz a Prefeitura de Cabo Frio

Já a Prefeitura informou que as alterações foram realizadas por meio de readequação interna, sem aumento significativo de gastos.

De acordo com o Executivo, no caso da Secretaria de Obras, apenas o cargo de secretário foi provido, sem ampliação do quadro de servidores.

Sobre a criação da Secretaria de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autismo, a justificativa é atender a uma demanda social crescente, especialmente de famílias e pessoas dentro do espectro autista. A gestão afirma que a nova pasta foi criada a partir da redistribuição de estruturas já existentes.

Ainda segundo a Prefeitura, a estrutura administrativa do município permanece com 21 secretarias, mesmo após as alterações. O governo também afirmou que não houve aumento de despesas, mas sim uma reorganização administrativa compatível com a realidade fiscal.

Em relação ao período, o Executivo destacou que não se trata de ano de eleições municipais, mas de eleições gerais, e que não há impedimento legal para a adoção das medidas.