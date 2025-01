Câmara de Búzios aprova liberação de crédito adicional para regularizar serviços de hemodiálise

A Câmara Municipal de Búzios aprovou nesta terça-feira (21), em Sessão Extraordinária, a liberação de um crédito adicional especial no valor de R$ 1.600.000,00 para o orçamento do Fundo Municipal de Saúde. Os recursos serão destinados à regularização do pagamento pelos serviços de hemodiálise prestados ao município, garantindo a continuidade do atendimento.

A sessão, realizada durante o recesso legislativo, foi convocada com urgência para atender à necessidade de resolver pendências financeiras relacionadas ao serviço de hemodiálise, fundamental para pacientes que dependem desse tratamento.

Com a medida, o município deverá normalizar os atendimentos do serviço de hemodiálise.