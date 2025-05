Câmara de Búzios aprova projeto de incentivo a estudos e medicamento de Cannabis

A Câmara Municipal de Búzios aprovou, nesta quinta-feira(15), o Projeto de Lei 44/2025, de autoria do vereador Anderson Chaves (REP), que estabelece diretrizes para o cultivo da Cannabis no município, com o objetivo de viabilizar estudos, pesquisas científicas e produção de medicamentos e outros produtos à base da planta.

De acordo com o PL, o município deverá assegurar apoio institucional, técnico e científico aos pacientes, seus responsáveis legais e às associações representativas de pacientes que utilizam a Cannabis medicinal.

Outro projeto aprovado na sessão de hoje, cria a Semana Municipal de Apoio, Conscientização e Prevenção à Doença da Endometriose, a ser celebrada anualmente entre os dias 13 e 20 de março. O PL 39/2025, de autoria do vereador Uriel da Saúde (Republicanos), visa ampliar o conhecimento da população feminina sobre a doença, que afeta uma a cada dez mulheres no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva.

Também na sessão desta quinta-feira, foi aprovado o Projeto de Lei 101/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que transforma a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, passando a ser denominada Secretaria Municipal do Ambiente e Licenciamentos Ambiental e Urbanístico e Fiscalização. Além disso, o texto cria a Secretaria Municipal de Clima e Sustentabilidade. Com a aprovação, o município, que atualmente conta com vinte secretarias municipais, passará a ter vinte e uma secretarias.

Os projetos seguem para a sanção do prefeito.