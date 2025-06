Câmara de Búzios realiza audiência pública para avaliar Plano Verão 2025

A Comissão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Armação dos Búzios promoveu, nesta quarta-feira (25), uma Audiência Pública para avaliação do Plano Verão 2025. O encontro foi realizado no plenário da Câmara com a presença de vereadores e representantes das secretarias municipais de Segurança Pública, Ordem Pública e Turismo.

Participaram da audiência os vereadores Felipe Lopes (DC), presidente da Comissão, Raphael Braga (PRD), Uriel da Saúde (Republicanos) e Anderson Chaves (Republicanos). O objetivo foi promover uma análise coletiva dos resultados da última temporada de verão no município e discutir diretrizes para o próximo plano, com foco na melhoria da experiência de moradores e visitantes durante a alta temporada.

Durante os debates, os parlamentares destacaram pontos críticos relacionados ao ordenamento público e à mobilidade urbana, temas considerados centrais para a organização do município nos meses de maior fluxo turístico. A Secretaria de Turismo também apresentou a proposta de implantação de uma taxa de turismo, que poderá entrar em vigor a partir do próximo verão.

Ao final da audiência, foi acordado a realização de um novo encontro no mês de agosto, quando será apresentado o planejamento do Plano Verão 2025/2026.

A iniciativa segue as diretrizes da Lei Ordinária nº 1.286, de 27 de setembro de 2016, que regulamenta os processos de elaboração e avaliação do Plano Verão Anual, instrumento essencial para o atendimento das demandas do município durante o período de alta temporada.