Câmara de Búzios realiza Sessão Solene para a realização dos 30 anos de emancipação político-administrativa da cidade

No dia 15 de novembro (sábado), a Câmara Municipal de Armação dos Búzios realiza a Sessão Solene, em comemoração aos 30 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

O tema deste ano é “Contando a História de quem fez a História”, e presta homenagem a todos os parlamentares que já passaram pela Casa Legislativa Buziana, deixando seu legado no município.

Durante a Solenidade, os vereadores vão entregar os Títulos Honoríficos de Cidadã e Cidadão Buziano, as Medalhas Doutor José Bento Ribeiro Dantas e as Moções de Congratulações e Aplausos aos agraciados. Neste ano serão 66 títulos de cidadão buziano, 11 medalhas e 13 moções.

Essas honrarias são concedidas a buzianos e buzianas ou cidadãos de outros locais, que contribuem para o desenvolvimento de Búzios ou que demonstram seu afeto e dedicação à cidade.

O evento acontece no Hotel Atlântico, a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo pelo nosso canal oficial no YouTube.