Câmara de Búzios recebe 1ª Audiência Pública para a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico

A Câmara Municipal de Armação dos Búzios recebe, no dia 18 de julho de 2025, a 1ª Audiência Pública para a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. O encontro será realizado na sede do Legislativo, com início às 8h da manhã.

A audiência será promovida pela Secretaria Municipal de Saneamento e Drenagem e tem como objetivo apresentar à população o processo de atualização do plano, que estabelece diretrizes para os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.

Durante a audiência, técnicos e representantes do poder público farão explanações sobre o diagnóstico atual do município, metas de curto, médio e longo prazo, e os investimentos necessários para garantir a universalização do saneamento básico na cidade.

A participação popular é fundamental para assegurar um plano mais transparente, eficaz e que reflita as reais necessidades da população. Por isso, a Câmara Municipal convida toda a comunidade, associações de moradores, entidades civis e demais interessados a participarem ativamente desse importante momento de planejamento e construção coletiva.