Câmara de Búzios recebe audiência pública para prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde

A Câmara de Búzios recebeu, nesta segunda-feira (24), uma audiência pública para a prestação de contas da gestão do Fundo Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2024.

No encontro, representantes da Secretaria Municipal de Saúde apresentaram dados referentes aos recursos recebidos e aplicados na pasta durante o ano passado.

De acordo com os dados apresentados, o valor gasto com a Saúde de janeiro a dezembro de 2024 no município de Búzios foi de R$159.254.595,54. Já as despesas pagas com recursos próprios em ações e serviços de Saúde até o 3º quadrimestre de 2024 foram de R$ 72.665.314,51, correspondendo ao percentual de 29,68% dos recursos da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais. O limite mínimo obrigatório pela Constituição é de 15% (LC 141/2012).

O vereador e presidente da Comissão de Seguridade Aurélio Barros (SD) conduziu a audiência da Secretaria Municipal de Saúde, que contou com a presença do Secretário da pasta Leônidas Heringer e da Assessora de Planejamento em Saúde, Adriana Montinho. Também estiveram presentes os vereadores Toni Russo (MDB), Raphael Braga (PRD), Anderson Chaves (Republicanos) e Felipe Lopes (DC).

A audiência contou ainda com a participação de mães atípicas, que solicitaram melhorias relativas à estrutura e ao atendimento em terapias na Clínica Beija-Flor, voltada aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA).