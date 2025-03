Câmara de Búzios recebe servidores para reunião sobre as mudanças na Segurança e Ordem Pública

Nesta sexta-feira (21), a Câmara Municipal de Búzios recebeu representantes da Associação de Guardas Municipais de Búzios e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SERVBÚZIOS) para uma reunião sobre as recentes mudanças na estrutura da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A reunião, que aconteceu no gabinete da presidência da Câmara, contou com a presença do presidente do sindicato, Flávio Neves, do presidente da Associação de Guardas Municipais, Fábio Rodrigues, além de outros guardas municipais.

A mesa foi composta também pelo presidente da Câmara Municipal, Victor Santos (MDB), e pelo segundo-secretário da Casa, Dida Gabarito (PL). Durante o encontro, os representantes das categorias expuseram suas preocupações e sugestões sobre as alterações realizadas pela Prefeitura, que desmembraram a Secretaria de Segurança e Ordem Pública em duas novas pastas, e destacaram a necessidade de ajustes legais para garantir o bom funcionamento e a eficiência dos serviços prestados à comunidade.

Os vereadores presentes ouviram atentamente as demandas dos representantes das categorias e se comprometeram a intermediar uma reunião com o Governo Municipal, a fim de discutir as propostas de alteração na legislação que regulamenta o setor. O objetivo é promover um diálogo mais próximo entre as partes, buscando soluções que atendam às necessidades da segurança pública local, sem prejudicar os guardas. A mesa diretora ainda reiterou seu compromisso em buscar soluções rápidas e que fortaleçam o trabalho dos servidores da Guarda Municipal de Búzios.