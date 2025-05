A Câmara Municipal de Armação dos Búzios recebe, na próxima segunda-feira (26), às 10 horas, a Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde para apresentação do relatório detalhado do Fundo Municipal da Saúde, referente ao 1º quadrimestre de 2025. O evento ocorrerá no plenário da Casa Legislativa.

O objetivo desse relatório quadrimestral é monitorar e avaliar os serviços de saúde ofertados à população, assim como prestar contas dos recursos recebidos e aplicados na pasta no período.