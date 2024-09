A audiência pública de apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do Município, referente ao 2º quadrimestre de 2024 será realizada no dia 26 de setembro (quinta-feira), às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Búzios.

A audiência será transmitida ao vivo nos canais de comunicação da Câmara de Búzios