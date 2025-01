Câmara de Búzios terá sessão extraordinária para debater lei de anistia de débitos

A Câmara Municipal de Búzios realizará, nesta terça-feira (14), às 10 horas, uma sessão extraordinária. Entre os temas em discussão, destaca-se o projeto de lei de anistia para pagamento de débitos tributários em atraso, de autoria do Poder Executivo, que visa facilitar a regularização de dívidas municipais.

Outro destaque da sessão será a análise do projeto de resolução para a criação da Comissão Especial de Acompanhamento de Obras de Drenagem e Prevenção de Alagamentos, de autoria do vereador Raphael Braga (PRD). A proposta busca monitorar e fiscalizar ações voltadas para evitar transtornos relacionados a alagamentos no município, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

Além das deliberações, a sessão contará com a cerimônia de posse do vereador Uriel da Saúde (Republicanos), que assumirá o cargo em decorrência do licenciamento da vereadora Jô da Saúde (Republicanos).

