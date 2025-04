Câmara de Cabo Frio aprova indicações de melhorais em bairros da cidade

Na sessão desta quinta-feira (3), a Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou indicações com foco em melhorias para bairros da cidade, abrangendo infraestrutura, educação, mobilidade urbana e inclusão.

O vereador Jean da Autoescola solicitou a manutenção da Rua Tranqüilino Felício, no bairro Jacaré. Já Tatá de Tamoios apresentou duas propostas: uma para a reforma geral da Escola Municipal Maria Quitéria, em Tamoios, e outra para o fornecimento de equipamentos de proteção aos agentes de mobilidade urbana.

Na área de saúde, o vereador Geovani Ratinho propôs a criação de um ambiente sensorial para pessoas com autismo, no Jardim Esperança. Já a vereadora Alexandra Codeço solicitou a manutenção da sala odontológica do Posto de Saúde Watson Tavares Filho

Na área de infraestrutura e urbanismo, José Antônio Odilon apresentou indicações para a disponibilização de máquinas para manutenção das estradas da zona rural e o vereador Claudinho da Padaria propôs a construção de banheiros no Largo Santo Antônio.