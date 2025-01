Câmara de Cabo Frio aprova repasse de R$ 1,3 milhão para pagamento de aposentados

Nesta terça-feira (21), durante a Sessão Ordinária, o prefeito Dr. Serginho utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Cabo Frio para agradecer aos vereadores pela aprovação do Decreto Legislativo 001/2025. A medida autoriza o repasse antecipado de R$ 1,3 milhão do saldo do Duodécimo – recurso transferido mensalmente pela Prefeitura ao Legislativo – para o Executivo.

O valor será utilizado para o pagamento de aposentados e pensionistas do município, reforçando o compromisso do Legislativo com os servidores públicos e o esforço conjunto para a reconstrução financeira da cidade.