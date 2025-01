Câmara de Cabo Frio empossa três novos vereadores suplentes

Nesta sexta-feira (03), a Câmara Municipal de Cabo Frio deu posse a três novos vereadores suplentes durante Sessão Extraordinária. Adeir Novaes (PL), Flavio Moreira (REP) e José Antônio Odilon (PP) assumiram as cadeiras no Legislativo, substituindo os vereadores Vinicius Correa (PP), Alfredo Gonçalves (REP) e Josias da Swell (PL), que agora ocupam cargos no Executivo Municipal.

O presidente da Câmara, vereador Vagne Simão, destacou a importância da posse: “Essas mudanças fortalecem tanto o Executivo quanto o Legislativo, garantindo que grandes nomes contribuam para o desenvolvimento de Cabo Frio.”

Os novos parlamentares reforçaram seu compromisso com a cidade e com a construção de políticas públicas que promovam melhorias para a população.