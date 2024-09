Câmara de Cabo Frio terá reunião nesta quinta para tratar terceirização das cozinhas das escolas municipais

Na próxima quinta-feira, dia 26, às 11h, no plenário da Câmara Municipal, será realizada uma reunião para trazer clareza de informações sobre adesão à ata de registro de preços 001/2024, realizada pela Secretaria de Educação.

“Fomos surpreendidos por diversas mensagens de funcionários da Educação relatando muita preocupação em relação à adesão, que trata da terceirização da cozinha das escolas municipais. Há uma grande preocupação com estes profissionais, já não se sabe se seguirão ou não trabalhando. Convidamos, além do secretário de Educação e integrantes da pasta, foram convidados representantes dos conselhos Municipal de Educação, de Alimentação Escolar, e de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); e do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe Lagos)”, disse Miguel Alencar, presidente da Câmara.