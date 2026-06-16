Câmara de Vereadores de Cabo Frio debate segurança, emprego e infraestrutura

A sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Cabo Frio foi marcada por debates sobre segurança, emprego, infraestrutura e inclusão social.

O vereador Jefferson Vidal levou à tribuna questionamentos sobre a construção de uma unidade prisional de regime semiaberto no Parque Burle, tema também debatido pelo vereador Thiago Vasconcelos, que apontou possíveis impactos para os moradores da região, e pelo presidente Vaguinho, que se comprometeu a acompanhar o caso e buscar esclarecimentos.

Durante a sessão, Thiago Vasconcelos também apresentou resultados do Programa Emprego Já, que inseriu mais de 100 pessoas no mercado de trabalho no último mês, além de destacar recursos destinados à qualificação profissional em parceria com instituições como SENAC e FIRJAN.

Já o vereador Oseias chamou atenção para os impactos das chuvas em Tamoios e defendeu investimentos em infraestrutura e pavimentação para o segundo distrito.

A pauta também contou com projetos voltados à inclusão de pessoas com TEA, saúde pública, apoio a pacientes oncológicos, saúde mental, saúde da mulher, geração de emprego, cultura e acessibilidade. Os parlamentares ainda apresentaram indicações relacionadas a saneamento, abastecimento de água, implantação de unidade de saúde em Unamar, iluminação pública, manutenção de vias e políticas voltadas à população idosa.

📌 A sessão foi encerrada com a apreciação das matérias legislativas e homenagens a cidadãos e instituições pelos serviços prestados ao município.

▶️ A sessão completa está disponível no canal da Câmara Municipal de Cabo Frio no YouTube.