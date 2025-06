Câmara Municipal de Búzios convoca audiência pública para avaliar o Plano Verão 2025

A Comissão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Armação dos Búzios convoca a população para a Audiência Pública de Avaliação do Plano Verão 2025, que ocorrerá no dia 25 de junho, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal, situada na Av. José Bento Ribeiro Dantas, nº 5.400, Manguinhos.

O encontro tem o objetivo de promover a análise coletiva dos resultados da temporada de verão no município e estabelecer diretrizes para o próximo Plano Verão, buscando melhorias para turistas e moradores. A participação é aberta a todos, com inscrições para fala durante a sessão organizadas pela presidência da comissão, respeitando a ordem de chegada.

Para ampliar o alcance, a audiência será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara no YouTube e Facebook.

A iniciativa segue o disposto na Lei Ordinária nº 1.286, de 27 de setembro de 2016, que regula os processos de elaboração do Plano Verão Anual, visando atender as demandas do município na alta temporada.

Informações adicionais:

Departamento Técnico-Legislativo da Câmara Municipal

Telefone: (22) 2629-8991 (ramal 288)

Atendimento presencial na sede da Câmara Municipal