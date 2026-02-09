Câmeras de segurança flagram homem invadindo, furtando casa e é preso dois dias depois em Cabo Frio 

Câmeras de segurança registraram, na madrugada de quinta-feira (5), a ação de um homem que invadiu uma residência no bairro da Passagem, em Cabo Frio, para cometer um furto. O suspeito foi preso dois dias depois, segundo a Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada por volta das 3h e toda a ação durou apenas alguns minutos.

As imagens mostram com nitidez o rosto do suspeito no momento em que ele entra no imóvel e, em seguida, sai levando diversos objetos.

Entre os itens furtados estão um par de tênis, chinelos, uma cadeira de praia e lâmpadas instaladas na área da residência.

De acordo com a proprietária do imóvel, a família só percebeu que havia sido alvo do furto pela manhã, quando notou a ausência das lâmpadas. Ao conferir as imagens do sistema de monitoramento, os moradores se depararam com o momento da invasão.

Conforme o relato, a dona da casa informou que, apesar de não ter havido um grande prejuízo financeiro, a principal consequência foi a sensação de insegurança.

“Quando vimos na câmera tomamos um susto”, disse.

Após o ocorrido, a família decidiu trocar o portão da residência, instalando um modelo maior.

Ainda segundo a moradora, não foi registrado boletim de ocorrência referente a esse furto. Ela também contou que, em outubro, a mesma residência já havia sido alvo de outro crime, quando um aparelho de ar-condicionado foi levado.

Em situações como essa, a orientação é que as vítimas registrem boletim de ocorrência, para que os dados oficiais de furtos não fiquem subnotificados e para que as forças de segurança possam mapear as áreas com maior incidência e direcionar o reforço do policiamento.