Câmeras para monitoramento de fauna no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, deu início nesta semana ao programa de monitoramento de fauna no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios. Nesta primeira etapa, foram instaladas duas câmeras trap em pontos estratégicos do Parque e outras cinco ainda serão alocadas nas demais unidades de conservação do município. Os equipamentos são mundialmente utilizados em pesquisas ambientais para o registro de animais silvestres em seu habitat natural. A iniciativa é resultado de um convênio firmado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

As câmeras trap funcionam por meio de sensores de movimento e de calor. Ao detectar a passagem de um animal ou pessoa, o equipamento dispara automaticamente, registrando imagens ou vídeos sem necessidade de intervenção humana. Por serem camufladas e georreferenciadas, as câmeras permitem um monitoramento preciso, auxiliando tanto na coleta de informações sobre as espécies quanto na identificação de atividades ilegais, como a caça ou a entrada irregular em áreas protegidas.

O trabalho vai permitir não somente a ampliação dos registros da biodiversidade local, mas também contribuirá para o fortalecimento das políticas de preservação e para a geração de pontos no chamado “ICMS Ecológico”.

O ICMS Ecológico é um mecanismo de incentivo financeiro previsto em lei estadual, que garante aos municípios uma parcela maior da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de acordo com critérios ambientais. Entre os fatores considerados estão a criação e manutenção de unidades de conservação, a proteção de mananciais e a execução de programas ambientais. Dessa forma, quanto mais o município investe em preservação, maior é o retorno de recursos que podem ser aplicados em novas ações de sustentabilidade.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira, o uso dos equipamentos representa um avanço no monitoramento das áreas protegidas do município.

“Percorremos mais de dois quilômetros para o interior da mata para a instalação das câmeras no Parque do Mico-Leão-Dourado, sendo as primeiras de várias que estarão em funcionamento no município. Além de ampliar nossa cobertura de monitoramento de fauna, as câmeras vão nos ajudar a combater a caça ilegal e a identificar movimentações irregulares na área do Parque. É um trabalho fundamental, que une preservação e fortalecimento do ICMS Ecológico, mas, sobretudo, reafirma nosso compromisso com a proteção do nosso patrimônio natural”, destacou o secretário.