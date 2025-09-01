Camila Saraiva assume Secretaria de Assistência Social em Cabo Frio

Na manhã desta segunda-feira, dia 01, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, nomeou Camila Saraiva Souza, atual Secretária da Melhor Idade, como nova titular da Secretaria de Assistência Social do município.

Apesar da mudança, João Marcelo permanecerá na pasta como secretário adjunto, garantindo a continuidade de projetos e serviços em andamento. A expectativa é que a nova gestão fortaleça programas sociais e políticas voltadas à população mais vulnerável, mantendo a experiência da equipe anterior.