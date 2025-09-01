Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Camila Saraiva assume Secretaria de Assistência Social em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_1856

Na manhã desta segunda-feira, dia 01, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, nomeou Camila Saraiva Souza, atual Secretária da Melhor Idade, como nova titular da Secretaria de Assistência Social do município.

Apesar da mudança, João Marcelo permanecerá na pasta como secretário adjunto, garantindo a continuidade de projetos e serviços em andamento. A expectativa é que a nova gestão fortaleça programas sociais e políticas voltadas à população mais vulnerável, mantendo a experiência da equipe anterior.

Veja também

IMG_1107

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

IMG_1857

Câmara de Búzios vota na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026

IMG_1856

Camila Saraiva assume Secretaria de Assistência Social em Cabo Frio

IMG_1855

Do pinguim ao jacaré: mais de 500 animais são resgatados em Cabo Frio nos primeiros 8 meses de 2025

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.