Caminhão carregado de bebidas tomba em Iguaba Grande

Nesta segunda-feira, dia 09, um caminhão carregado de bebidas tombou no Morro do Governo, em Iguaba Grande.

O acidente foi identificado pelas câmeras da Central de Monitoramento do município, que acionou rapidamente a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros para atender à ocorrência. Segundo as informações, o veículo estava com carga pesada e perdeu o controle ao fazer uma curva, vindo a tombar na pista. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos.

Mesmo com parte da carga de refrigerantes exposta após o acidente, não houve qualquer registro de furto. A mercadoria permaneceu no local até a chegada das equipes responsáveis, e o trânsito na região foi acompanhado pelas autoridades durante o atendimento da ocorrência.

