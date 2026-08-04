Caminhão carregado de laticínios tomba na Via Lagos, na altura de São Pedro da Aldeia, e deixa motorista ferido

Um caminhão que transportava laticínios tombou na manhã desta terça-feira (4) na RJ-124, a Via Lagos, na altura do km 54, no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia.

O acidente ocorreu por volta das 7h25, no sentido Norte da rodovia, em direção a Cabo Frio.

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), o motorista perdeu o controle da direção, bateu na barreira central e o veículo tombou sobre a pista.

Três pessoas estavam no caminhão. Uma delas saiu ilesa, outra recebeu atendimento no local e o motorista, de 64 anos, foi socorrido pela equipe de resgate da CCR ViaLagos e levado para o Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia com ferimentos moderados.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da ViaLagos, uma faixa da rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária realizaram o transbordo da carga de laticínios e atuaram na remoção do caminhão para a liberação total da pista.

A perícia chegou a ser acionada, mas não realizou os procedimentos no local. Após o atendimento, o veículo ficou sob responsabilidade do irmão do motorista.

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, onde foi feito o Registro de Ocorrência.