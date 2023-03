Caminhão derruba postes, causa incêndio e afeta fornecimento de água e energia elétrica em Cabo Frio

Um caminhão bateu em dois postes às margens da RJ-106 no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, nesta terça-feira (14) e afetou no fornecimento de energia elétrica e água no distrito.

A queda dos postes causou um incêndio na vegetação próxima ao local do acidente.

De acordo com a concessionária Prolagos, a falta de energia elétrica afetou a Estação de Bombeamento de Água do Distrito. A previsão é que a concessionária de energia solucione o reparo às 22h desta terça.

A Prolagos orienta os moradores a evitarem atividades de alto consumo de água.