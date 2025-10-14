Caminhão é autuado após despejo irregular de resíduos no Mercado do Peixe, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, na última semana, uma nova operação de fiscalização no entorno do Mercado de Peixe. Durante a ação, um caminhão foi flagrado despejando irregularmente água de degelo, utilizada no transporte de pescado. O responsável pelo veículo será autuado pela infração ambiental, que também configura violação às normas sanitárias e de trânsito.

A operação foi realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, com apoio da Guarda Marítima e Ambiental.

O secretário municipal de Agricultura e Pesca, Wellington Escafura, destacou que o trabalho conjunto das secretarias busca coibir práticas inadequadas e garantir o ordenamento no uso do espaço.

“Estamos acompanhando de perto a situação no Mercado do Peixe para garantir não só a organização, mas também a segurança alimentar e a valorização da atividade pesqueira. Esse trabalho envolve a aplicação de normas sanitárias para manuseio e conservação, a regulamentação da entrada e saída de produtos, a gestão do fluxo de pessoas e veículos, e o tratamento adequado de resíduos. O ordenamento protege o consumidor de contaminações e garante que o pescado chegue de forma segura e qualificada aos consumidores, ao mesmo tempo, em que promove melhores condições de trabalho e de negócios para os pescadores e comerciantes”, explicou.

Os resíduos líquidos provenientes da água de degelo ou da lavagem dos caminhões que transportam pescado devem ser destinados corretamente à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). O transporte e o descarte adequado garantem que esses efluentes passem pelo tratamento necessário antes de seu retorno ao meio ambiente, evitando contaminações e contribuindo para a preservação da qualidade da água e da vida marinha.