Campanha de Multivacinação termina nesta sexta-feira 

Termina nesta sexta-feira (30) a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Dentro da campanha, são oferecidas vacinas contra a poliomielite e diversos outros imunobiológicos. A imunização está disponível nos postos de saúde de Cabo Frio, das 9h às 16h30, de segunda a sexta-feira. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, estão abertos para a vacinação das 8h às 16h. As unidades do Itajuru e do Guarani participam da campanha aplicando apenas vacina contra a covid-19. Para a vacinação dos menores, será necessária a apresentação de documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinação.

A campanha nacional contra a pólio busca alcançar crianças menores de cinco anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante (que é aplicado com dois, quatro e seis meses de idade, via injeção intramuscular) e incentivar a aplicação da dose de reforço, que acontece por meio da conhecida gotinha. Já a multivacinação, tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Estão disponíveis quase vinte vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação.

As vacinas disponibilizadas durante a campanha são BCG; Hepatite B; Pentavalente (DTP/Hib/ HB); Pólio inativada; Pólio oral; Rotavírus; Pneumocócica 10 valente (Conjugada); Meningocócica C (Conjugada); Febre Amarela; Tríplice viral; Varicela; DTP; Hepatite A; Difteria e Tétano; Meningocócica ACWY (Conjugada); HPV Quadrivalente; Influenza e covid-19. Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização podem ser feitas simultaneamente com a vacina contra a covid-19.