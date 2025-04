Campanha de Vacinação contra a Gripe começa na próxima segunda-feira em São Pedro da Aldeia

A partir da próxima segunda-feira (07/04), São Pedro da Aldeia dará início à Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza). A aplicação das doses será realizada em todas as unidades de saúde do município, com exceção da UBS Três Vendas, respeitando um cronograma específico de atendimento (confira abaixo).

A iniciativa tem como objetivo ampliar a proteção da população aldeense contra a gripe. Para receber a dose, é necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF, além da caderneta de vacinação.

A imunização contribui para reduzir os impactos da influenza ao longo do ano, prevenindo complicações da doença, atenuando os sintomas nos grupos prioritários e ajudando a evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.

Quais são os grupos prioritários?

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes;

Puérperas: todas as mulheres no período de até 45 dias após o parto (com comprovação);

Trabalhador da saúde (com comprovação);

Professores do ensino básico e superior (com comprovação);

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento (com comprovação);

Profissionais das Forças Armadas (com comprovação);

Caminhoneiros (com comprovação);

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso (com comprovação);

Trabalhadores Portuários (com comprovação);

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

Pessoas com deficiência permanente (com comprovação);

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade (com comprovação);

Trabalhadores dos Correios.

– Postos de aplicação, de segunda a sexta-feira (das 8h30 às 15h):

ESF Botafogo

Rua Deocracio Avelino, nº 06 – Botafogo

ESF Flexeira

Rua da Adutora, s/nº – Flexeira

ESF Porto do Carro

Estrada do Alecrim, nº 388 – Porto do Carro

UBS Centro/Mossoró

Rua Ramiro Antunes, s/nº – Mossoró

UBS Cruz

Estrada da Cruz, s/nº – Cruz

UBS Fluminense

Rua Rezende, nº 54 – Fluminense

UBS Retiro

Estrada do Retiro, s/nº – Retiro

ESF Alecrim

Estrada do Alecrim, nº 80 – Alecrim

ESF Baixo Grande

Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº – Baixo Grande

UBS Balneário

Rua São Jorge, s/nº – Balneário

ESF São João I

Rua São Jorge, s/nº – São João

ESF São João II

Rua Marechal Juarez Távora, 168 – São João

ESF Vinhateiro

Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro

ESF Praia Linda

Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66, ou Estrada de Ferro, nº 66 – Praia Linda

ESF Campo Redondo I e II

Rua Luiza Terra, s/ nº – Campo Redondo

UBS Poço Fundo

Estrada do Boqueirão, s/nº – Poço Fundo

UBS Rua do Fogo

Rua Projetada (Rua dos Eucaliptos), s/nº – Rua do Fogo

UBS Porto da Aldeia

Avenida Saputiaba, n° 35 – Porto da Aldeia

ESF Colina

Rua da Colina, nº 370 – Colina

ESF São Mateus

Rua Manoel Antônio Junior, s/nº – São Mateus

ESF Ponta do Ambrósio

Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio

UBS Recanto do Sol

Rua Sérgio Ferreira Nunes, 12 – Recanto do Sol

UBS Estação

Rua Joaquim Rodrigues Milagres, nº 52 – Estação

– Postos de aplicação, às terças-feiras (das 9h às 12h):

ESF Parque Arruda

Avenida dos Bandeirantes, nº 23 – Parque Arruda

ESF Recanto das Orquídeas

Rua Lúcia Helena, s/nº – Recanto das Orquídeas