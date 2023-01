Campeonato de Futebol “Star Cup” começa nesta segunda-feira em Búzios

A Secretaria de Lazer e do Esportes realizará nesta segunda, terça e quarta-feira (16,17 e 18) o campeonato de futebol “Star Cup”, nas categorias Sub 12, Sub 14 e Sub 16. Na segunda e terça-feira as disputas serão realizadas a partir das 8h, nos campos do Toca, no bairro de Cem Braças e Vila Nova, ambos em São José. A final será realizada no campo de Manguinhos, na quarta-feira.

Além dos times da casa, a “Star Cup” conta com a participação de clubes de Cabo Frio, São Pedro, Rio das Ostras e Saquarema.