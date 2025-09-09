Canil Municipal de Cabo Frio passa a oferecer serviço de ortopedia veterinária

O Canil Municipal de Cabo Frio acaba de conquistar um importante reforço para a proteção e cuidado dos animais do município. O espaço agora conta com um médico veterinário ortopedista para a realização de cirurgias e procedimentos ortopédicos em cães e gatos acolhidos no local. O atendimento é destinado a animais em situação de rua, vítimas de atropelamento e oriundos de famílias em vulnerabilidade socioeconômica.

A novidade, pioneira na Região dos Lagos, representa um avanço no serviço oferecido pelo Canil, que já atua com atendimentos clínicos veterinários gratuitos e incentivo à adoção responsável. O serviço disponibiliza até três cirurgias por mês, seguindo critérios de gravidade e mediante necessidade. Os procedimentos são realizados em uma clínica parceira, que conta com uma estrutura equipada com centro cirúrgico e aparelho de raio-X, indispensável durante a correção de fraturas.

O fluxo de atendimento começa no Canil Municipal, onde os animais passam pela triagem clínica e comprovação de vínculo com o município. Para o atendimento, tutores em situação de vulnerabilidade socioeconômica devem apresentar comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Após esse processo, a equipe emite o encaminhamento e realiza a transferência do animal para a clínica parceira.

De acordo com a superintendente de Proteção Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a médica veterinária Fenela Assed, a chegada do ortopedista amplia a qualidade do atendimento prestado aos cães e gatos atendidos pelo Canil Municipal, fortalecendo a missão de oferecer cuidado e dignidade aos animais que mais precisam.

“Conseguimos a contratação de um profissional de excelência e experiência, referência em ortopedia, para executar um serviço de melhor qualidade para os animais de Cabo Frio. Esse atendimento é pioneiro na Região dos Lagos e vai beneficiar principalmente animais de rua vítimas de atropelamento e aqueles pertencentes a pessoas em situação de vulnerabilidade. É uma conquista muito importante para a saúde e cuidado dos nossos animais”, destacou a superintendente.

O Canil Municipal segue com os atendimentos por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Os atendimentos são limitados e realizados a partir de distribuição de senhas. A unidade também mantém um programa de adoção responsável, que prepara cães e gatos para novos lares com acompanhamento veterinário e suporte pós-adoção. Periodicamente, aos sábados, os animais são colocados à disposição da população nas Feiras de Adoção Animal promovidas pela Superintendência Animal.

Serviço

Local: Canil Municipal – Fazenda Campos Novos, Rodovia Amaral Peixoto, km 123 (Tamoios)

Atendimento ao público e consultas: segunda a sexta, das 9h às 15h (15 senhas distribuídas pela manhã)

Adoção: Animais avaliados, vacinados e preparados; adoção mediante documentação mínima; e acompanhamento pós-adoção.