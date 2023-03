Canil Municipal de Cabo Frio retoma atendimentos veterinários gratuitos

Após um breve período de interrupção, o Canil Municipal de Cabo Frio, situado na Fazenda Campos Novos, retomou as consultas veterinárias gratuitas. Os atendimentos são feitos de segunda a quinta-feira, em dois horários: das 13h às 16h (segundas, quartas e quintas-feiras) e das 9h às 12h (terças-feiras). As sextas-feiras são dedicadas aos atendimentos internos aos animais que já estão no Canil.

Atualmente, a Fazenda Campos Novos conta com três profissionais de Veterinária, sendo dois para realizar as consultas aos cães e gatos trazidos pela população e do próprio Canil, e um para atender aos animais de grande porte. A secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, destaca que são priorizados os atendimentos aos animais da população de baixa renda.

“Pedimos sempre que as pessoas que podem pagar por uma consulta não procurem o Canil porque priorizamos o atendimento a pessoas que não podem pagar, senão acaba sobrecarregando o sistema e a gente não consegue atender a quem precisa: os animaizinhos das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e financeira”, destacou.

O município realiza constantemente feiras de adoção, como forma de diminuir a ocupação no Canil Municipal. A secretária reforça que o Canil deve ser somente um local de passagem, e não uma morada definitiva dos animais.

“Tenho falado muito que a causa animal é tanto do poder público quanto da população e que sozinho a gente não consegue, é preciso parceria. Quando a população trabalha com o poder público na causa animal, a gente consegue bons resultados”, pontua.

Disque Apreensão para animais de grande porte segue em pleno funcionamento

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca instituiu, pouco antes do Carnaval, um novo serviço para denunciar a presença de animais de grande porte soltos nas vias públicas ou em condições de maus tratos: o Disque Apreensão.

O serviço funciona pelo WhatsApp (22) 99891-0933, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nos fins de semana e feriados, o atendimento será feito somente em casos considerados emergenciais. O canal não recebe ligações, somente mensagens de texto e áudios.

Em razão da capacidade limitada de atendimento e recebimento dos animais na Fazenda Campos Novos, a prioridade é para as apreensões nas vias públicas e às margens de rodovias, por ocasionar riscos ao tráfego de veículos; e para o resgate de animais feridos ou vítimas de maus tratos. Vale destacar que o sistema não se destina ao recolhimento de animais menores, como cães e gatos, das ruas.