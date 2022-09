Canta Cabo Frio acontece nesta sexta-feira no Estádio Correão

Nesta sexta-feira (30), o município recebe a grande final do Canta Cabo Frio, concurso de cantores que reuniu talentos da Região dos Lagos, em uma competição com objetivo de revelar novos artistas do cenário musical. São 15 finalistas que irão se apresentar, a partir das 19h, no Estádio Correão, em São Cristóvão. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Para comemorar junto aos participantes do concurso, o cantor Mumuzinho vai fazer um show no evento, que terá ainda a presença dos cantores Vini e Gavinho, do Rapper M20 e do ator David Brazil.

Para participar do evento, basta adquirir o “Ingresso Solidário”, levando dois quilos de alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, leite longa vida ou óleo) e fazendo a troca pela entrada, na sede do Cabofolia, na Avenida Hilton Massa, 800 – loja 1, na Praia do Forte, ou na loja Imperador Óticas, no bairro Jardim Esperança.

Os ingressos para o camarote também já estão à venda, a R$ 30 (primeiro lote) por tempo limitado, em Cabo Frio, na loja Shumult, no Centro; e no Shopping Park Lagos; e em São Pedro da Aldeia, na loja Pro Life. Os ingressos também pode ser comprados no site:

https://quero2ingressos.com.br/events/canta-cabo-frio-2022-estadio-correo .