Cão em situação de abandono é resgatado em Tamoios

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência Municipal de Proteção Animal, realizou, nessa quarta-feira (24), o resgate de um cão adulto em situação de abandono na Rua das Lontras com a Travessa Davi, no distrito de Tamoios. A ação, motivada por denúncias, contou com o apoio da Guarda Marítima e Ambiental.

O cachorro foi encontrado em um terreno tomado por matagal, sem acesso à água e alimentação, e em condições de extrema negligência. Segundo relatos recebidos pela equipe, o animal estaria há mais de 15 dias sem receber os cuidados básicos necessários.

Na avaliação inicial, foram constatados sinais de debilidade física compatíveis com a situação encontrada no local. Após o resgate, o cão foi encaminhado ao Canil Municipal, onde passou por avaliação veterinária e permanece sob os cuidados da equipe técnica até apresentar condições adequadas de saúde para adoção responsável.

A superintendente municipal de Proteção Animal, a médica-veterinária Fenela Assed, falou sobre a operação.

“Recebemos diversas denúncias sobre esse caso, de moradores, protetores e pessoas sensibilizadas com a situação do animal. Conseguimos identificar a tutora e vamos adotar as medidas cabíveis junto às autoridades policiais. É muito importante frisar que, ao assumir a tutela de um animal, a pessoa se torna responsável por garantir alimentação, água, abrigo, cuidados e bem-estar durante toda a vida dele. Maus-tratos a animais é crime previsto em lei e precisa ser combatido por toda a sociedade”, ressaltou.

A superintendente também fez um apelo à população para a adoção dos animais acolhidos pelo Canil Municipal. “O Canil Municipal não é um depósito de animais e já estamos com todas as vagas preenchidas, atendendo casos emergenciais. Precisamos da ajuda de todos para conseguir novas adoções. Essa rotatividade é importante para a liberação de novas vagas, possibilitando o atendimento de outros animais em situação de vulnerabilidade e risco”, destacou.

Para denúncias de maus-tratos contra animais, a população pode acionar a Guarda Marítima e Ambiental pelo número 153. Para informações sobre adoção, os interessados podem entrar em contato com o Canil Municipal via WhatsApp no número (22) 99778-2216, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, ou comparecer no espaço, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 123, Fazenda Campos Novos, em Tamoios.