Cão em situação de abandono é resgatado no bairro Cajueiro, em Cabo Frio

Uma denúncia anônima levou ao resgate de um cão em situação de abandono e com indícios de maus-tratos no bairro Cajueiro, em Cabo Frio. A ação foi realizada pela Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Proteção Animal, com o apoio da Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Marítima e Ambiental, que prestaram suporte operacional durante o resgate e o transporte do animal.

No local, a equipe encontrou o cão sozinho em um terreno com uma construção, sem qualquer responsável presente, sem acesso à água e alimentação, exposto às condições climáticas e sem abrigo adequado.

Segundo informações apuradas durante a ocorrência, moradores da região vinham fornecendo alimento ao animal por cima do muro. Na avaliação veterinária inicial, foram constatados sinais de debilidade física e um quadro de dermatite.

Após o resgate, o cão foi encaminhado ao Canil Municipal, onde recebeu atendimento veterinário, realizou exames e iniciou o tratamento, incluindo banho e tosa. O animal permanecerá em acompanhamento veterinário até reunir condições adequadas para ser disponibilizado para adoção responsável.

A superintendente municipal de Proteção Animal, a médica-veterinária Fenela Assed, reforçou a importância da adoção para viabilizar o acolhimento aos animais resgatados.

“É fundamental que as pessoas compreendam o tamanho da responsabilidade que assumem ao pegar um cachorro. Esses animais dependem dos seus donos para terem alimentação, água, abrigo e cuidados durante toda a vida. O abandono e a negligência são crimes e as pessoas precisam responder por isso. Também faço um apelo para que a população se sensibilize e adote os animais acolhidos pelo Canil. Estamos com todas as vagas preenchidas e cada adoção abre espaço para que possamos resgatar outro animal em situação de risco. Esse cão é extremamente dócil e tudo o que ele mais precisa agora é de uma família que ofereça cuidado, amor e carinho”, ressaltou.

O caso será encaminhado às autoridades policiais para apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis. Para denúncias de maus-tratos contra animais, a população pode acionar a Guarda Marítima e Ambiental pelo número 153.

Os interessados em adotar o cachorro podem entrar em contato com o Canil Municipal, via WhatsApp, no número (22) 99778-2216, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, ou comparecer no espaço, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, Km 123, Fazenda Campos Novos, em Tamoios.