Capela de Santo Inácio, na Fazenda Campos Novos, volta a receber celebrações religiosas

A histórica capela de Santo Inácio de Loyola, que fica na Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, volta a receber as celebrações religiosas neste fim de semana. A missa será celebrada no domingo (22), às 10h, pelo novo pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, padre José Alves Filho, o Padre Zito.

A celebração é aberta ao público e vai acontecer sempre no quarto domingo do mês, às 10h. Neste fim de semana, após a missa, alguns agricultores de Tamoios vão expor e comercializar seus produtos na Feira do Produtor Rural.

Segundo a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, esta será uma oportunidade das pessoas consumirem sucos naturais, pastéis, caldo de cana, mel e outros produtos que possuem o Selo do Produtor Rural e da culinária quilombola.

“O Parque de Exposição de Tamoios vai voltar a sediar a Feira do Produtor Rural e demais eventos, que movimentam e fomentam o setor rural no município. Além disso, temos o retorno das celebrações religiosas na Capela de Santo Inácio, que faz parte do patrimônio histórico de nossa cidade”, afirma Katyuscia.

A Capela Santo Inácio fica no complexo da Fazenda Campos Novos, localizado no Km 23, da Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios, distrito de Cabo Frio.