A Caravana da Ciência está chegando em Arraial do Cabo para transformar a Praça Victorino Carriço em um grande espaço de descobertas nos dias 25, 26 e 27 de novembro.

Serão dias cheios de experiências interativas, planetário digital, simuladores, jogos e atividades para despertar a curiosidade do público estudantil no universo científico.

A visitação será gratuita, com funcionamento das 9h às 12h e das 13h30 às 17h na terça-feira (25) e quinta-feira (27). Na quarta-feira (26), o horário será estendido até 20h.

A Caravana é uma iniciativa da Fundação de Meio Ambiente de Arraial do Cabo (Funtec Ambiental), em parceria com a Fundação Cecierj e a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Arraial do Cabo.