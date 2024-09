É só a maré baixar que as carcaças das embarcações aparecem. Em Cabo Frio, a Marinha do Brasil, órgãos públicos e sociedade civil realizaram, no início da semana, uma ação para retirar destroços de barcos do fundo do Canal do Itajuru.



O objetivo é facilitar a circulação de outras embarcações e trazer mais segurança aos banhistas.