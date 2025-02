Carnaval de Búzios começa na próxima quarta-feira

Após uma série de reuniões de planejamento entre órgãos de segurança, de saúde e presidentes dos blocos carnavalescos, a Prefeitura de Búzios anuncia a programação oficial do Carnaval 2025. De 26 de fevereiro a 05 de março, blocos de rua irão animar vários bairros da cidade. Com uma agenda repleta de atrações, Búzios está pronta para receber os foliões de diversas partes do Brasil e do mundo para esta grande festa que promete muita animação.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS BLOCOS DE RUA

QUARTA-FEIRA (26/02)

VIÚVAS DO PERU – 19H ÀS 21H

Concentração: Bar do botafogo

Itinerário: Rua Turíbio de Farias – Rua das Pedras

SEXTA-FEIRA (28/02)

NÃO É NÃO – 17H ÀS 20H

Concentração: Praça da Armação

Itinerário: Praça da Armação – Orla Bardot – Píer do Centro

CARNAGAY – 17H30 ÀS 22H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Rua das Pedras – Praça da Armação

SÁBADO (01/03)

DEIXA EU BEBER EM PAZ & UNIDOS DA RASA – 17H ÀS 00H

Concentração: Depósito Conveniência da Boa

Itinerário: Depósito Conveniência da Boa – Praça do Inefi

UNIDOS DA CEM BRAÇAS – 18H ÀS 00H

Concentração: Rua Risolina (Açougue Shallon)

Itinerário: Rua Progresso – Rua Dourado – Rua Pedro Luiz – Praça Jorjão

AÍ MEUS OSSOS – 17H ÀS 20H30

Concentração: Pinguim

Itinerário: Pinguim – Ossos – Praça da Armação – Rua da Brava – Orla Bardot – Praça da Armação

DOMINGO (02/03)

BOITATÁ DE BÚZIOS – 18H ÀS 21H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Rua Manoel Turíbio de Farias – Rua das Pedras

CACHAÇA NO BULE – 17H ÀS 00H

Concentração: Posto do Ceceu

Itinerário: Avenida José Bento Ribeiro Dantas – Praça do Nicomedes

SEGUNDA-FEIRA (03/03)

COCOTAS DE TUCUNS – 17H ÀS 00H

Concentração: Quadra da Rua Dr. Eduardo José Lima Filho – São José

Itinerário: Praça de São José – Praça de Tucuns

HARE DO AMOR PERFEITO – 18H ÀS 21H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Rua Manoel Turíbio de Farias – Rua das Pedras

VOU ALI E VOLTO JÁ – 21H ÀS 00H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Travessa – Orla Bardot – Praça da Armação

BOXBIOCARDIO – 17:30H ÀS 20:30H

Concentração: Praça da Armação

Itinerário: Praça da Armação – Orla Bardot – Travessa – Praça Santos Dumont

TERÇA-FEIRA (04/03)

UNIDOS DE JOSÉ GONÇALVES – 15H30 ÀS 23:30H

Concentração: Entrada José Gonçalves

Itinerário: Entrada de José Gonçalves – Campo de José Gonçalves

ARPOADOR DA RASA – 18H ÀS 21H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Rua Turíbio de Farias

NÃO TEM ÁGUA NA MORINGA – 13H30 ÀS 20H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Rua Manoel Turíbio – Rua das Pedras – Orla Bardot – Sambardô

CHUPA MAS NÃO BABA – 19H ÀS 00H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Rua Manoel Turíbio – Rua das Pedras – Praça Santos Dumont

QUARTA-FEIRA (05/03)

BLOCO DO ÓLEO – 13H ÀS 17H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Rua Manoel Turíbio de Farias – Rua das Pedras

CHUPA ESSA CACHAÇA – 19H ÀS 23H30

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Rua Manoel Turíbio de Farias (ida e volta) – Praça Santos Dumont

ROLA CANSADA – 16H ÀS 20H

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont – Rua Manoel Turíbio de Farias (ida e volta) – Praça Santos Dumont

A Prefeitura de Búzios garantirá toda a estrutura necessária para que o Carnaval ocorra com segurança e organização. Equipes de fiscalização, de serviços públicos, de saúde, agentes de trânsito e forças de segurança, todos comprometidos para garantir a ordem e a alegria de todos.