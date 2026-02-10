Carnaval de Búzios começa nesta quarta-feira com o tradicional Bloco Viúvas do Peru

A abertura oficial do Carnaval em Búzios acontece nesta quarta-feira (11), com o tradicional desfile do Bloco Viúvas do Peru, no Centro da cidade. A concentração às 19h, marca o início da programação carnavalesca no município e dá a largada para oito dias de folia que prometem movimentar diversos bairros, reunindo moradores e turistas.

A programação segue de forma descentralizada, com apresentações ao longo do dia e da noite em localidades como Centro, Armação, Ossos, Rasa, Manguinhos, José Gonçalves, Tucuns, Cem Braças e Ferradura. Ao todo, 24 blocos carnavalescos irão desfilar entre os dias 11 e 21 de fevereiro, garantindo uma agenda diversificada e acessível para diferentes públicos.

Entre os destaques estão blocos tradicionais, temáticos e familiares, como Não é Não, Cachaça no Bule, Não Tem Água na Moringa, Veadinhos de Búzios, Império de Manguinhos, Unidos da Rasa, Cocotas de Tucuns e Unidos de José Gonçalves. A programação conta ainda com a participação do Bloco Afro Leões da Terra, ampliando a diversidade cultural e musical do Carnaval buziano.

A proposta de levar a festa para vários pontos da cidade reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a valorização das manifestações populares e com a democratização do acesso ao Carnaval, fortalecendo o turismo e a economia local durante o período.

O encerramento oficial da programação carnavalesca acontece no sábado, 21 de fevereiro, com o desfile do Bloco Bendito Fruto, no bairro da Ferradura, marcando o fim do Carnaval 2026 no município.

Programação completa:

– VIÚVAS DO PERU

Quarta-feira (11/02)

Concentração: 19h

Início: 21h30 | Término: 23h

Concentração: Bar do Botafogo

Itinerário: Rua Turíbio de Farias → Rua das Pedras

– NÃO É NÃO

Quinta-feira (12/02)

Concentração: 16h

Início: 17h | Término: 20h

Concentração: Praça da Armação

Itinerário: Praça da Armação → Orla Bardot → Travessa dos Pescadores → Praça Santos Dumont

– JURO QUE TE AMO

Quinta-feira (12/02)

Concentração: 19h30

Início: 20h | Término: 23h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras → Travessa dos Pescadores

– BOITATÁ DE BÚZIOS

Quinta-feira (12/02)

Concentração: 18h

Início: 18h30 | Término: 22h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Rua Manoel Turíbio de Farias → Rua das Pedras

– VEADINHOS DE BÚZIOS

Sexta-feira (13/02)

Concentração: 17h

Início: 20h | Término: 23h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras → Orla Bardot → Praça da Armação

– SE SOBRAR EU BEBO

Sexta-feira (13/02)

Concentração: 14h

Início: 18h | Término: 22h

Concentração: Rua Custódio Alves, 45 (Espaço Império)

Itinerário: Rua Custódio Alves → Praça do Capão (Quadra)

– DEIXA EU BEBER EM PAZ

Sexta-feira (13/02)

Concentração: 17h

Início: 20h | Término: 23h

Concentração: Praça do INEFI

Itinerário: Praça do INEFI (somente)

– IMPÉRIO DE MANGUINHOS

Sábado (14/02)

Concentração: 19h

Início: 19h30 | Término: 23h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Retorno na Igreja → Turíbio de Farias → Praça Santos Dumont

– AÍ MEUS OSSOS

Sábado (14/02)

Concentração: 16h

Início: 17h30 | Término: 21h

Concentração: João Fernandes (Restaurante Chiringuito)

Itinerário: Chiringuito → Ossos → Praça da Armação → Rua da Brava → Orla Bardot → Praça da Armação

– UNIDOS DA RASA

Sábado (14/02)

Concentração: 17h

Início: 19h | Término: 23h

Concentração: Praça do INEFI

Itinerário: Praça do INEFI → Rotatória Cruzeiro → Praça do INEFI

– UNIDOS DA CEM BRAÇAS

Sábado (14/02)

Concentração: 15h

Início: 18h | Término: 23h

Concentração: Rua Mercedes (Açougue Shallom)

Itinerário: Rua Mercedes → Rua Progresso → Rua Casuarinas → José Bento Ribeiro Dantas → Rua Clotilde → Praça do Jorjão

– CACHAÇA NO BULE

Domingo (15/02)

Concentração: 15h

Início: 18h | Término: 23h

Concentração: Posto do Ceceu (ao lado do Mercado Princesa)

Itinerário: Posto do Ceceu → Av. José Bento Ribeiro Dantas → Quadra Nicomedes

– ROLA CANSADA

Domingo (15/02)

Concentração: 16h30

Início: 17h30 | Término: 23h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras → Praça Santos Dumont

– BLOCO AFRO LEÕES DA TERRA

Domingo (15/02)

Concentração: 18h30

Início: 19h | Término: 22h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont

– COCOTAS DE TUCUNS

Segunda-feira (16/02)

Concentração: 13h

Início: 17h | Término: 23h

Concentração: Tucuns (perto do ponto das vans)

Itinerário: Ponto das Vans → Estrada de Tucuns → Praça Dr. Eduardo (São José)

– HARE DO AMOR PERFEITO

Segunda-feira (16/02)

Concentração: 18h

Início: 19h | Término: 22h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras

– VOU ALI E VOLTO JÁ

Segunda-feira (16/02)

Concentração: 19h

Início: 20h30 | Término: 23h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Travessa dos Pescadores → Orla Bardot → Praça da Armação

– BOXBIOCARDIO

Segunda-feira (16/02)

Concentração: 17h

Início: 17h30 | Término: 19h30

Concentração: Praça dos Ossos

Itinerário: Praça dos Ossos → Orla Bardot → Praça Santos Dumont

– UNIDOS DE JOSÉ GONÇALVES

Terça-feira (17/02)

Concentração: 15h

Início: 16h |Término: 23h

Concentração: Rua José Gonçalves, 330 (Bar da Maria)

Itinerário: Rua José Gonçalves → Rua de Serrinha → Campo de José Gonçalves

– ARPOADOR DA RASA

Terça-feira (17/02)

Concentração: 18h

Início: 18h30 | Término: 21h30

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias

– NÃO TEM ÁGUA NA MORINGA

Terça-feira (17/02)

Concentração: 14h

Início: 16h | Término: 20h

Concentração: Rua das Pedras (Travessa Renata de Champs)

Itinerário: Av. José Bento Ribeiro Dantas → Turíbio de Farias → Travessa dos Pescadores → Orla Bardot (Sambardô)

– UNIÃO DA VILA

Terça-feira (17/02)

Concentração: 18h

Início: 19h | Término: 23h

Concentração: Praça do INEFI

Itinerário: Praça do INEFI → Rotatória Cruzeiro → Praça do INEFI

– CHUPA MAIS NÃO BABA

Terça-feira (17/02)

Concentração: 19h

Início: 21h | Término: 23h

Concentração: Praça Santos Dumont

Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras → Praça Santos Dumont

– BENDITO FRUTO

Sábado (21/02)

Concentração: 14h

Início: 16h30 | Término: 19h30

Concentração: Praça da Ferradura

Itinerário: Praça da Ferradura