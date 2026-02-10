Carnaval de Búzios começa nesta quarta-feira com o tradicional Bloco Viúvas do Peru

A abertura oficial do Carnaval em Búzios acontece nesta quarta-feira (11), com o tradicional desfile do Bloco Viúvas do Peru, no Centro da cidade. A concentração às 19h, marca o início da programação carnavalesca no município e dá a largada para oito dias de folia que prometem movimentar diversos bairros, reunindo moradores e turistas.
A programação segue de forma descentralizada, com apresentações ao longo do dia e da noite em localidades como Centro, Armação, Ossos, Rasa, Manguinhos, José Gonçalves, Tucuns, Cem Braças e Ferradura. Ao todo, 24 blocos carnavalescos irão desfilar entre os dias 11 e 21 de fevereiro, garantindo uma agenda diversificada e acessível para diferentes públicos.
Entre os destaques estão blocos tradicionais, temáticos e familiares, como Não é Não, Cachaça no Bule, Não Tem Água na Moringa, Veadinhos de Búzios, Império de Manguinhos, Unidos da Rasa, Cocotas de Tucuns e Unidos de José Gonçalves. A programação conta ainda com a participação do Bloco Afro Leões da Terra, ampliando a diversidade cultural e musical do Carnaval buziano.
A proposta de levar a festa para vários pontos da cidade reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a valorização das manifestações populares e com a democratização do acesso ao Carnaval, fortalecendo o turismo e a economia local durante o período.
O encerramento oficial da programação carnavalesca acontece no sábado, 21 de fevereiro, com o desfile do Bloco Bendito Fruto, no bairro da Ferradura, marcando o fim do Carnaval 2026 no município.
Programação completa:
– VIÚVAS DO PERU
Quarta-feira (11/02)
Concentração: 19h
Início: 21h30 | Término: 23h
Concentração: Bar do Botafogo
Itinerário: Rua Turíbio de Farias → Rua das Pedras
– NÃO É NÃO
Quinta-feira (12/02)
Concentração: 16h
Início: 17h | Término: 20h
Concentração: Praça da Armação
Itinerário: Praça da Armação → Orla Bardot → Travessa dos Pescadores → Praça Santos Dumont
– JURO QUE TE AMO
Quinta-feira (12/02)
Concentração: 19h30
Início: 20h | Término: 23h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras → Travessa dos Pescadores
– BOITATÁ DE BÚZIOS
Quinta-feira (12/02)
Concentração: 18h
Início: 18h30 | Término: 22h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Rua Manoel Turíbio de Farias → Rua das Pedras
– VEADINHOS DE BÚZIOS
Sexta-feira (13/02)
Concentração: 17h
Início: 20h | Término: 23h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras → Orla Bardot → Praça da Armação
– SE SOBRAR EU BEBO
Sexta-feira (13/02)
Concentração: 14h
Início: 18h | Término: 22h
Concentração: Rua Custódio Alves, 45 (Espaço Império)
Itinerário: Rua Custódio Alves → Praça do Capão (Quadra)
– DEIXA EU BEBER EM PAZ
Sexta-feira (13/02)
Concentração: 17h
Início: 20h | Término: 23h
Concentração: Praça do INEFI
Itinerário: Praça do INEFI (somente)
– IMPÉRIO DE MANGUINHOS
Sábado (14/02)
Concentração: 19h
Início: 19h30 | Término: 23h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Retorno na Igreja → Turíbio de Farias → Praça Santos Dumont
– AÍ MEUS OSSOS
Sábado (14/02)
Concentração: 16h
Início: 17h30 | Término: 21h
Concentração: João Fernandes (Restaurante Chiringuito)
Itinerário: Chiringuito → Ossos → Praça da Armação → Rua da Brava → Orla Bardot → Praça da Armação
– UNIDOS DA RASA
Sábado (14/02)
Concentração: 17h
Início: 19h | Término: 23h
Concentração: Praça do INEFI
Itinerário: Praça do INEFI → Rotatória Cruzeiro → Praça do INEFI
– UNIDOS DA CEM BRAÇAS
Sábado (14/02)
Concentração: 15h
Início: 18h | Término: 23h
Concentração: Rua Mercedes (Açougue Shallom)
Itinerário: Rua Mercedes → Rua Progresso → Rua Casuarinas → José Bento Ribeiro Dantas → Rua Clotilde → Praça do Jorjão
– CACHAÇA NO BULE
Domingo (15/02)
Concentração: 15h
Início: 18h | Término: 23h
Concentração: Posto do Ceceu (ao lado do Mercado Princesa)
Itinerário: Posto do Ceceu → Av. José Bento Ribeiro Dantas → Quadra Nicomedes
– ROLA CANSADA
Domingo (15/02)
Concentração: 16h30
Início: 17h30 | Término: 23h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras → Praça Santos Dumont
– BLOCO AFRO LEÕES DA TERRA
Domingo (15/02)
Concentração: 18h30
Início: 19h | Término: 22h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont
– COCOTAS DE TUCUNS
Segunda-feira (16/02)
Concentração: 13h
Início: 17h | Término: 23h
Concentração: Tucuns (perto do ponto das vans)
Itinerário: Ponto das Vans → Estrada de Tucuns → Praça Dr. Eduardo (São José)
– HARE DO AMOR PERFEITO
Segunda-feira (16/02)
Concentração: 18h
Início: 19h | Término: 22h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras
– VOU ALI E VOLTO JÁ
Segunda-feira (16/02)
Concentração: 19h
Início: 20h30 | Término: 23h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Travessa dos Pescadores → Orla Bardot → Praça da Armação
– BOXBIOCARDIO
Segunda-feira (16/02)
Concentração: 17h
Início: 17h30 | Término: 19h30
Concentração: Praça dos Ossos
Itinerário: Praça dos Ossos → Orla Bardot → Praça Santos Dumont
– UNIDOS DE JOSÉ GONÇALVES
Terça-feira (17/02)
Concentração: 15h
Início: 16h |Término: 23h
Concentração: Rua José Gonçalves, 330 (Bar da Maria)
Itinerário: Rua José Gonçalves → Rua de Serrinha → Campo de José Gonçalves
– ARPOADOR DA RASA
Terça-feira (17/02)
Concentração: 18h
Início: 18h30 | Término: 21h30
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias
– NÃO TEM ÁGUA NA MORINGA
Terça-feira (17/02)
Concentração: 14h
Início: 16h | Término: 20h
Concentração: Rua das Pedras (Travessa Renata de Champs)
Itinerário: Av. José Bento Ribeiro Dantas → Turíbio de Farias → Travessa dos Pescadores → Orla Bardot (Sambardô)
– UNIÃO DA VILA
Terça-feira (17/02)
Concentração: 18h
Início: 19h | Término: 23h
Concentração: Praça do INEFI
Itinerário: Praça do INEFI → Rotatória Cruzeiro → Praça do INEFI
– CHUPA MAIS NÃO BABA
Terça-feira (17/02)
Concentração: 19h
Início: 21h | Término: 23h
Concentração: Praça Santos Dumont
Itinerário: Praça Santos Dumont → Turíbio de Farias → Rua das Pedras → Praça Santos Dumont
– BENDITO FRUTO
Sábado (21/02)
Concentração: 14h
Início: 16h30 | Término: 19h30
Concentração: Praça da Ferradura
Itinerário: Praça da Ferradura