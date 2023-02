Carnaval de São Pedro da Aldeia começa hoje com show do Pique Novo

O primeiro dia do “Reencontro com a Alegria” chega, em São Pedro da Aldeia, em grande estilo e com uma programação que vai animar a noite inteira.

A festa começa às 19h com o show do cantor James, que promete contagiar o público com muito pagode, axé, samba de raiz e sambas enredo.

Em seguida, às 20h30, o Baile de Máscaras vai tomar conta do palco trazendo animação cultural, brincadeiras e premiação para as melhores máscaras, além da apresentação da banda de marchinha Charanga Carioca.

Às 22h, abrindo o show principal do grupo Pique Novo, o cantor Junior Linhares promete agitar o público com a mistura animada de sertanejo e axé. Nos intervalos, o DJ Felipe Paço vai agitar o palco.

Além das atrações no palco no Centro, teremos blocos acontecendo pelos bairros a partir das 19h.

Esperamos vocês para essa grande folia!